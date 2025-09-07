Gaza, la proposta Trump ad Hamas: «Stop alle ostilità se rilasciate tutti gli ostaggi»Il presidente Usa continua a mediare. Nel possibile accordo anche la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi da parte di Israele
Il presidente degli Stati Uniti ha presentato a Hamas una nuova proposta per un accordo globale: rilascio di tutti gli ostaggi (vivi e deceduti) nel primo giorno dell'accordo in cambio della liberazione di migliaia di detenuti palestinesi, tra cui centinaia di terroristi.
Per contro Israele interromperà l'operazione per la conquista della città di Gaza.
Il piano è stato rivelato domenica sera da Channel 12. Da quanto riferito, Trump gestirà direttamente i negoziati per porre fine alla guerra, con le ostilità che non riprenderanno fino alla fine dei colloqui.
Hamas non ha ancora risposto, Israele invece sarebbe intenzionato ad accettare la proposta del presidente Usa.
(Unioneonline)