«Ho provato di tutto, stasera la mia missione è terminata». Sébastien Lecornu interviene in diretta su France 2, al termine di due giorni di intense trattative per cercare di far uscire la Francia dall'impasse politica e incentrate sulla questione della sospensione della riforma delle pensioni richiesta dalla sinistra.

«La situazione consente» al presidente Emmanuel Macron «di nominare un primo ministro nelle prossime 48 ore», spiega, aggiungendo che c'è una maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale che «rifiuta lo scioglimento». Parla al telegiornale delle 20 e interrogato sulla possibilità che lui stesso venga riconfermato a Matignon, garantisce: «Non sto cercando di ottenere il posto». Il futuro governo, «qualunque esso sia», dovrà essere «completamente slegato dalle ambizioni presidenziali per il 2027», precisa Lecornu.

«La situazione è già abbastanza difficile. Abbiamo bisogno di un team che decida di rimboccarsi le maniche e risolvere i problemi del Paese fino alle elezioni presidenziali del 2027», scandisce. E si appella: «Non è il momento di cambiare presidente».

La sua improvvisa dimissione, lunedì alle 14, ha fatto precipitare la Francia in una crisi senza precedenti. Da Emmanuel Macron il dimissionario ha ricevuto l'incarico di trovare una soluzione per evitare di dover sciogliere nuovamente il Parlamento. È arrivato all'Eliseo poco dopo le 18, per incontrare il capo dello Stato che, messo alle strette, non intende esprimersi in questa fase.

Al centro delle ultime trattative condotte dal primo ministro: la sospensione della molto impopolare riforma delle pensioni, misura emblematica del secondo quinquennio di Emmanuel Macron adottata con la forza nel 2023. Questa ipotesi, condizione sine qua non brandita dalla sinistra per sostenere un governo, è stata pubblicamente evocata martedì da Elisabeth Borne, figura di spicco del campo macronista che aveva lei stessa portato avanti la riforma quando era primo ministro. Una sospensione può essere presa in considerazione «se è la condizione per la stabilità del Paese», ha dichiarato alla stampa.

Mercoledì mattina, il primo ministro aveva mostrato il suo ottimismo, assicurando che la prospettiva di un nuovo scioglimento dell'Assemblea nazionale si stava «allontanando» grazie alla «volontà» dei partiti di trovare un accordo sul bilancio prima della fine dell'anno. Ma il suo ottimismo è stato rapidamente smorzato dal leader socialista Olivier Faure che, al termine di un incontro con il primo ministro, ha deplorato di non aver ottenuto «alcuna garanzia sulla realtà di una sospensione» della riforma. «Questa storia potrebbe essere un inganno», ha avvertito.

Sebbene favorevole a questa sospensione, l'estrema destra rifiuta di partecipare alle consultazioni. «È ora di porre fine alle trattative e di passare alle elezioni», ha dichiarato il presidente del Rassemblement national (RN) Jordan Bardella. In visita a una fiera dell'allevamento in Alvernia (centro), Marine Le Pen ha assicurato che il suo partito «censurerà tutti i governi finché non ci sarà lo scioglimento». «Lo scherzo è durato abbastanza», ha martellato la leader dei deputati RN.

Anche la presidente dei deputati della sinistra radicale (La France insoumise), Mathilde Panot, ha affermato che il suo gruppo censurerà «qualsiasi governo che continui la politica macronista».

Lo stesso campo presidenziale è diviso sulla questione della sospensione della riforma delle pensioni, tra i sostenitori di una coabitazione con la sinistra e coloro che rifiutano di mettere in discussione l'eredità di Emmanuel Macron o temono un aggravamento del deficit di bilancio. Ciò costerà «centinaia di milioni (di euro) nel 2026 e miliardi nel 2027», ha avvertito Roland Lescure, ministro dell'Economia dimissionario, mentre lo stallo politico aggrava la disastrosa situazione finanziaria della Francia. La seconda economia della zona euro registra infatti un debito di 3.400 miliardi di euro (115,6% del PIL), con una crescita influenzata dalla cautela degli investimenti.

Emmanuel Macron ha fatto sapere tramite il suo entourage che «si assumerà le sue responsabilità» in caso di fallimento, lasciando incombere la minaccia di un nuovo scioglimento dell'Assemblea, divisa in tre blocchi senza una maggioranza netta (sinistra, centro e destra, estrema destra) dopo un primo scioglimento deciso dal capo dello Stato nel giugno 2024. Intanto, lunedì sarà presentato al Consiglio dei ministri un programma di bilancio, termine ultimo per la sua approvazione entro la fine dell'anno da parte del Parlamento, ma «non sarà perfetto» e dovrà essere discusso, avverte Lecornu. «È un bilancio su cui c'è molto da discutere perché è stato concepito proprio per stimolare il dibattito».

