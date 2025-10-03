Flotilla, liberati i 4 deputati italiani. Tajani: «Accelerare il rilascio degli altri connazionali»I parlamentari che partecipavano alla missione verso il rientro. La Farnesina al lavoro per gli altri rimpatri
Sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flottilla. Lo rende noto il ministero degli Esteri.
Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.
Il ministro Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata.
I parlamentari italiani sono stati trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell'ambasciata.
Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sa'ar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli altri italiani della Flotilla – una quarantina - fermati in Israele. Il ministro ha anche chiesto di accelerare ogni procedura per la liberazione immediata di tutti i cittadini italiani.
«Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod, stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento», ha riferito l'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari.
