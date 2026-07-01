Fiamme in un palazzo ad Anversa: almeno cinque morti, i residenti in fuga dai balconiIl dramma nel quartiere di Linkeroever
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Dramma ad Anversa dove un edificio di dieci piani ha preso fuoco. Il bilancio parla di almeno cinque morti e diversi feriti.
L’edificio è situato nel quartiere di Linkeroever. Lo ha confermato la polizia. I soccorritori proseguono le ricerche per individuare eventuali altre vittime.
In un video drammatico, secondo la Bbc, un uomo che si cala dal suo balcone attraverso la finestra di un vicino per sfuggire al fumo nero. La polizia afferma che nel condominio vivono più di 200 persone e che sono già stati ritrovati i corpi di diverse vittime.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline)