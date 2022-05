Gli scienziati del governo statunitense lanciano ufficialmente l’allarme per le epatiti acute di origine sconosciute che stanno colpendo i bambini.

Sono 109 i casi accertati in 25 Stati, cinque bambini sono morti e il 14% di quelli colpiti ha dovuto subire un trapianto. Tutti erano sani prima di manifestare la malattia.

I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stanno quindi studiando la misteriosa nuova sindrome epatica che si è già diffusa in una ventina di paesi al mondo. In Europa gli Stati sinora più colpiti sono Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord, ma anche Italia.

Il primo focolaio in America era stato registrato in Alabama in Aprile. Jay Butler, vice-direttore del dipartimento malattie infettive dei Cdc ha fatto presente che non c'è una spiegazione apparente alla comparsa della malattia in forma così grave tra i più piccoli. E' molto raro normalmente che i bambini manifestino la malattia del fegato in forma così acuta da portare ad insufficienza epatica.

Cause virali comuni ai vari tipi di epatite sinora conosciuti sono state escluse, è stata invece riscontrata nel 50% dei piccoli malati Usa la presenza di un adenovirus il cui ruolo è ancora da chiarire.

“Bisogna capire che è una situazione in evoluzione e non è detto che tutti i casi che stiamo studiando dipendano dalle stesse ragioni”, ha aggiunto Butler.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata