Ucraina, attacco russo «devastante» contro una scuola-rifugio: è strageIl presidente Zelensky: «Mosca ha bersagliato più volte Komysuhvakha, almeno 18 morti»
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«Un attacco russo assolutamente devastante contro l'abitato di Komyshuvakha, nella regione di Zaporizhzhia. Dalle prime ore di questa mattina, il centro abitato è stato colpito più volte da bombe aeree». Lo denuncia su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, affermando che in questi raid «sono stati riportati 18 morti» e cinque feriti. «Gli attacchi hanno preso di mira una scuola utilizzata per attività umanitarie, dove le persone stavano ricevendo aiuti umanitari», ha spiegato Zelensky, aggiungendo che si continuano a cercare «eventuali dispersi».
(Unioneonline)