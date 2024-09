Per quasi 10 anni ha drogato la moglie per farle perdere i sensi e, mentre la donna era in stato di incoscienza, ha permesso ad almeno 50 uomini di abusare di lei sessualmente, mentre lui filmava l’orrore.

Una storia choccante, avvenuta a Mazan, in Francia.

Oggi per il responsabile – un 72enne – si apre il processo, davanti al tribunale di Avignone.

La vicenda è stata scoperchiata nel 2020, quando l’uomo, di nome Dominique, è stato sorpreso a riprendere alcune donne di nascosto all’interno di un supermercato. Dopo le denunce, la polizia ha trovato nel computer dell’uomo migliaia di file di video e immagini, che ritraevano sua moglie incosciente, mentre veniva abusata da sconosciuti.

Le successive indagini hanno permesso di scoprire che l’uomo “reclutava” tali sconosciuti on line, in un forum chiamato “A sua insaputa”. Quindi invitava a casa gli sconosciuti e, dopo aver drogato la consorte, permetteva agli uomini di abusare di lei.

Al termine dell’indagini nel novembre 2020 la polizia si è presentata nell’abitazione di famiglia per arrestarlo e solo allora la moglie e i tre figli hanno scoperto la tremenda verità.

In totale Dominique deve rispondere – assieme ad altri 50 imputati – di almeno un centinaio di stupri, avvenuti tra il 2011 e il 2020.

