L'offensiva russa in Ucraina in questa fase procede adottando la tattica del logoramento. L'avanzata sul terreno è rallentata, per consentire il riposo e la riorganizzazione delle truppe, ma nel frattempo proseguono i raid sul Donetsk e su altre zone del Paese (anche colpendo intenzionalmente i granai, secondo Kiev).

Le forze di difesa restano in allerta, preparandosi a contenere la nuova ondata grazie alle nuove armi in arrivo dagli Stati Uniti, con il Pentagono che ha annunciato altri aiuti militari per 400 milioni di dollari.

Nella notte un bombardamento russo con missili Hurricane ha colpito un edificio residenziale di Chasiv Yar, nel Donetsk: almeno sei i morti, altre 30 persone – incluso un bimbo di 9 anni – sono intrappolate sotto le macerie. La Repubblica popolare di Donetsk invece accusa Kiev di bombardare palazzi residenziali con le armi ricevute dalla Nato.

Intanto il ministero dell’Energia ucraino fa sapere che circa 592mila cittadini non hanno accesso all’energia elettrica: la maggior parte si trovano nelle regioni di Donetsk (350.000), Luhansk (130.000), Mykolaiv (30.000) e Kharkiv (28.000).

"Nelle ultime 24 ore, l'elettricità è stata ripristinata a 22.300 consumatori che sono stati tagliati fuori a causa delle ostilità. In particolare, 11.900 a Donetsk Oblast, 6.800 a Mykolaiv, 2.800 a Kharkiv e 800 a Zaporizhia", scrive in una nota il ministero, aggiungendo che in alcune aree i lavori di ripristino di emergenza sono complicati a causa dell'intensificarsi delle ostilità, delle operazioni di sminamento e del verificarsi di nuovi danni alle reti elettriche.

Ore 9.45 – Kiev: “37.300 soldati russi uccisi da inizio guerra”

Sono circa 37.300 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che si registrano anche 217 caccia, 188 elicotteri e 676 droni abbattuti. Lo riporta il Kyiv Independent.

Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.641 carri armati russi, 834 sistemi di artiglieria, 3.823 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 15 navi e 155 missili da crociera.

Ore 8.25 – Raid russo su palazzo, 6 morti e 30 intrappolati

Almeno sei persone hanno perso la vita e altre 30, incluso un bambino di nove anni, sono intrappolate in queste ore sotto le macerie di un edificio residenziale di Chasiv Yar - nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale - in seguito a un bombardamento delle forze russe la notte scorsa con missili Hurricane: lo ha reso noto il presidente dell'amministrazione militare regionale Pavel Kirilenko, secondo quanto riporta Unian.

