«Dall’Italia missili Samp-T all’Ucraina»: il ministero della Difesa smentisceIl dicastero guidato da Crosetto: «Nessun invio. Ma tutte le eventuali forniture militari sono classificate»
In merito ad alcune notizie diffuse da organi di stampa, il ministero della Difesa «smentisce in modo netto e categorico l'ipotesi di un invio di missili o munizionamento del sistema Samp/T all'Ucraina». «L'Italia – aggiunge una nota del dicastero guidato da Guido Crosetto - continua a sostenere l'Ucraina nel quadro degli impegni assunti in sede Nato e Unione Europea, con un approccio trasparente e coerente con le deliberazioni del Parlamento».
Lo stesso ministero ricorda che «tutte le eventuali forniture militari sono classificate e vengono comunicate esclusivamente nelle competenti sedi istituzionali, nel pieno rispetto delle procedure definite nel corso della precedente legislatura».
Il Samp/T è un sistema di difesa aerea costruito da un consorzio italo-francese.
(Unioneonline)