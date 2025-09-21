Proseguono i disagi legati all’attacco informatico al sistema di check in e imbarco dei bagagli che ha colpito gli aeroporti di Bruxelles, Berlino e Heathrow.

Ancora molti i ritardi segnalati questa mattina, con le compagnie aeree che operano all'aeroporto di Bruxelles che hanno già annunciato la cancellazione di 44 voli sui 257 in programma. Lo rende noto un portavoce dell'aeroporto.

È stato mobilitato personale aggiuntivo, ma i problemi continueranno a influenzare le operazioni, con il check-in manuale ancora necessario.

L'aeroporto prevede pertanto lunghi tempi di attesa e ritardi. Per questa ragione il sito dello scalo, come ha già fatto ieri, invita i passeggeri a verificare lo stato del volo con la propria compagnia aerea prima di arrivare in aeroporto, di recarsi all'aeroporto solo se il volo è confermato e di effettuare il check-in online in anticipo.

