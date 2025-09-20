Attacco informatico contro i sistemi di check in: voli in tilt a Londra, Berlino e BruxellesHackerato il sistema utilizzato per gli imbarchi, aerei cancellati e ritardi
Un massiccio attacco informatico ha preso di mira sabato mattina un fornitore di servizi per i sistemi di check-in e imbarco degli aeroporti, mandando in tilt alcuni tra i più importanti scali europei.
Operazioni di imbarco interrotte a Bruxelles, Berlino e Londra-Heathrow, dove si registrano ritardi e cancellazioni dei voli.
All'aeroporto di Bruxelles l'attacco ha reso inutilizzabili i sistemi automatizzati, consentendo solo le procedure di check-in e imbarco manuali. A Berlino almeno dieci i voli cancellati.
(Unioneonline)