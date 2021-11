Un colpo d’occhio che vale più di mille parole.

È quello fornito da una tabella diffusa dalla Commissione Europea ed elaborata dall’Ecdc, ovvero l’European Centre for Disease Prevention and Control, l’agenzia Ue per il controllo e la prevenzione delle malattie, la stessa che ogni settimana fornisce la mappa (GUARDA) con le regioni del Vecchio continente divise per colori in base alla situazione contagi Covid.

Nella tabella in questione si forniscono due dati: la percentuale di adulti completamente vaccinati nei diversi Paesi europei messa in correlazione con il numero dei morti per milione di abitanti. E, come detto, i numeri sono oltremodo eloquenti.

Negli Stati dove la percentuale di vaccinati è più alta il numero di vittime è puntualmente più basso e viceversa.

In cima alla “classifica” c’è l’Irlanda, dove si è vaccinato il 93% della popolazione adulta e dove i morti per Covid sono “solo” 15 ogni milione di abitanti.

Segue il Portogallo (92%-10 vittime per milione di abitanti). Poi Malta, che ha anch'essa una percentuale del 92% di vaccinati e dove le vittime per milione di abitanti scendono addirittura a zero.

L’Italia si colloca nelle prime posizioni, con l’82% della popolazione adulta vaccinata con due dosi e 9 decessi per Covid ogni milione di abitanti.

Guardando al fondo dell’elenco, è allarme rosso in Bulgaria, dove è stato vaccinato solo il 29% della popolazione adulta e dove si registrano 329 vittime Covid ogni milione di abitanti.

Situazione allarmante anche in Romania (43%-267) e in tutti gli altri Paesi dove la copertura vaccinale procede a rilento, come la Lettonia (66%-266) e la Croazia (55%-168).

Ecco la tabella integrale:

