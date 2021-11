Non c'è più nessuna regione in verde in Europa, nella nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). E anche la Sardegna, unica regione italiana rimasta in verde nella precedente rilevazione, passa all’arancione.

Il rapporto, a cadenza settimanale, si basa sull’incidenza ogni 100mila abitanti combinata con il tasso di positivi sui test effettuati e classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del coronavirus.

In Italia il maggior numero delle regioni è al momento in arancione. La Provincia di Bolzano è in rosso scuro, e Provincia di Trento, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Val d'Aosta, Liguria, Marche e Lazio sono in rosso.

Nel resto del vecchio continente l'incidenza più alta dei contagi rispetto alla popolazione si registra nell'Europa centro orientale, nei paesi del Benelux, in quelli baltici e in Irlanda, tutti in rosso scuro.

Spagna, Francia, Svezia e Portogallo sono prevalentemente in rosso.

