Le autorità di Sydney hanno deciso di revocare il coprifuoco a tre mesi dalla sua imposizione, a fronte di una stabilizzazione dei casi di nuovo coronavirus e dell'aumento della percentuale di vaccinati.

Inoltre, hanno annunciato un allentamento delle restrizioni per le aree più colpite.

Il premier dello Stato del New South Wales Gladys Berejiklian ha dichiarato che il coprifuoco dalle 21 alle 5 sarà revocato a partire da oggi, in quello che i cittadini sperano sia un segnale di ritorno progressivo alla normalità.

I tassi di contagio sembrano essersi stabilizzati a circa 1.300 al giorno e l'80% delle persone nello Stato più popoloso dell'Australia ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Il Paese intanto ha annunciato che da ottobre comincerà a emettere certificati internazionali di vaccinazione anti-coronavirus per consentire ai viaggiatori di comprovare all'estero il proprio status di immunizzazione.

Il governo federale è inoltre in colloqui con altri Paesi per stabilire quali vaccini saranno riconosciuti in accordi di viaggio entro “bolle” concordate tra Stati.

(Unioneonline/F)

