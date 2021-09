Sydney è ancora in lockdown dopo dieci settimane, per contrastare la diffusione del Covid-19, e forse solo da ottobre si avrà un allentamento delle restrizioni.

Lo fanno sapere la autorità australiane.

Il confinamento verrà ridotto, spiegano, ma solo se si raggiungerà l'obiettivo del 70% di popolazione vaccinata, il target di immunizzazione nello Stato del Nuovo Galles del Sud, in cui si trova Sydney appunto, stando ad una nuova "road map verso la libertà" pubblicata oggi.

Le misure verranno revocate per le persone che avranno ricevuto due dosi di vaccino.

Il Paese intanto ha annunciato che da ottobre comincerà a emettere certificati internazionali di vaccinazione anti-Covid per consentire ai viaggiatori di comprovare all'estero il proprio status di immunizzazione. Il governo federale, riferisce il Sydney Morning Herald, è inoltre in colloqui con altri Paesi per stabilire quali vaccini saranno riconosciuti in accordi di viaggio entro “bolle” concordate tra Stati.

E' anche in via di introduzione un sistema di certificazione dello status vaccinale mediante chip nel passaporto.

