La loro missione spaziale si è conclusa oggi, dopo 6 mesi, con il rientro sulla Terra a bordo della capsula Shenzhou-15.

Tre astronauti cinesi ora festeggiano il grande evento, dopo l’atterraggio nella Mongolia Interna. Come riferisce l'agenzia Xinhua, la squadra formata Fei Junlong, Deng Qingming e Zhang Lu è stata trovata in "buone condizioni fisiche". Le immagini diffuse hanno mostrato i funzionari medici in tute bianche e le maschere per il viso indossate dagli astronauti in coperte blu, prima del loro allontanamento dal sito di atterraggio nel deserto.

I tre astronauti hanno trascorso metà anno nella stazione spaziale cinese di Tiangong, conducendo passeggiate nello spazio e una varietà di esperimenti scientifici. La scorsa settimana dal Paese sono partiti altri tre taikonauti, incluso il suo primo civile in orbita, alla volta della stazione spaziale. L’impresa fa parte della missione Shenzhou-16, inclusa negli ambiziosi piani spaziali voluti con forza dal presidente Xi Jinping.

E ora Pechino punta a inviare una missione con equipaggio sulla Luna entro il 2030 dove prevede l’installazione di una base permanente.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata