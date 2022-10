Russia sotto choc per il suicidio di Ivan Petunin, giovane rapper conosciuto come Walkie.

Petunin, 27 anni, si è tolto la vita per protesta contro la guerra, temeva la chiamata alle armi: “Non sono pronto a uccidere”, ha detto in un video postato sui social prima di morire e diventato virale in tutto il mondo.

Il corpo del rapper, che nel 2018 aveva pubblicato l’album “Mental”, è stato trovato vicino a un edificio a Krasnodar, lungo la via Kongressnaya.

L’estremo atto è stato preannunciato su Telegram: “Se stai guardando questo video, allora non sono più vivo. Non posso e non voglio prendermi questa responsabilità, non sono pronto ad uccidere per nessun ideale”.

Il ragazzo aveva prestato servizio nell’esercito russo e a causa di problemi di salute aveva ricevuto un esonero provvisorio, ma era convinto che il Cremlino volesse arruolare tutti i maschi in età militare.

“Scelgo di rimanere per sempre nella storia, come un uomo che non ha sostenuto ciò che stava accadendo e ha protestato fino all’ultimo, la mia decisione finale è esattamente come morirò”, concludeva nel video Petunin.

