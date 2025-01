«È decollato pochi minuti fa, da Teheran, l'aereo che riporta a casa la giornalista Cecilia Sala». È l’annuncio arrivato questa mattina, poco dopo le 11, da Palazzo Chigi.

«Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence – prosegue la nota - la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia».

L’aereo è atteso a Ciampino nel pomeriggio, con atterraggio, riferisce sempre Palazzo Chigi, attorno alle 16. Ad accompagnare la giornalista il direttore dell'Aise, Giovanni Caravelli.

LE REAZIONI – «L'ho sentita, mi ha detto: ci vediamo tra poco. Era emozionata e contentissima. Le ho risposto anche io: ci vediamo a Roma»: così Daniele Raineri, compagno di Cecilia Sala. «Sono orgoglioso di lei», il commento di Renato Sala, subito dopo aver appreso che la figlia Cecilia sta tornando in Italia. «Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l'orizzonte. È stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia». «Nei suoi giorni di prigionia l'ho sentita tre volte – ha proseguito il padre – . In questo periodo ho avuto l'impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse. Fortunatamente io e Antonio Tajani abbiamo abitato per dodici anni a due passi l'uno dall'altro e c'è stata una frequentazione trasformata in un'amicizia. Il conforto di un'informazione, pur tutelata ma diretta e immediata indubbiamente ha aiutato molto».

«È in volo l'aereo che riporta a casa Cecilia Sala da Teheran – le parole di Giorgia Meloni sui social – Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia. Ho informato personalmente i genitori della giornalista nel corso di una telefonata. Voglio esprimere gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di Cecilia, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi».

Soddisfazione anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha espresso «al presidente del Consiglio Giorgia Meloni i complimenti per il ritorno di Cecilia Sala in Italia», la nota del Quirinale. «Successivamente – prosegue la nota – ha telefonato alla mamma di Cecilia Sala, che aveva incontrato nei giorni successivi all'arresto».

IL CASO ABEDINI – Nel frattempo l'Iran, attraverso il dipartimento media della Cultura e il ministero della Guida islamica, si è limitato per ora a confermare la notizia della liberazione di Cecilia Sala. Quanto al caso Abedini, l'ingegnere 38enne iraniano fermato a Malpensa lo scorso 16 dicembre su richiesta degli Stati Uniti e il cui caso si intreccia strettamente con quello della giornalista, pare potrebbe essere scarcerato a breve su richiesta del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

