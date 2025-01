Mohammed Abedini, l’ingegnere iraniano fermato lo scorso 16 dicembre in Italia su richiesta degli Stati Uniti, sarà presto liberato.

Lo riporta l’Ansa citando «fonti informate». Mentre Cecilia Sala, la giornalista liberata dopo 20 giorni di carcere in Iran, è in volo verso Ciampino il ministro della Giustizia Carlo Nordio è a Palazzo Chigi per valutare l’eventuale rilascio di Abedini. Rilascio che dovrebbe avvenire nelle prossime ore e che conferma come, nonostante Teheran abbia smentito, Cecilia Sala sia stata usata dall’Iran come pedina di scambio per ottenere la liberazione dell’ingegnere.

«Ho saputo del comunicato rilasciato e sono molto contento del ritorno a casa della nostra Cecilia Sala. Ora devo concentrarmi sul caso del mio assistito e lavorare al meglio su di esso», ha detto l’avvocato Alfredo De Francesco, difensore di Abedini.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata