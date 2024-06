Uno degli assassini più famosi del Canada è morto in seguito a un’aggressione avvenuta in carcere.

Robert Pickton, 74 anni, condannato nel 2007 per l’omicidio di sei donne, stava scontando l’ergastolo in Quebec. Contro di lui si è scagliato il suo compagno di cella. Una volta soccorso, è stato trasferito in ospedale ma le lesioni si sono rivelate fatali, ha dichiarato il Correctional Service Canada.

Le vittime del serial killer furono uccise tra il 1997 e il 2001. La polizia di Vancouver fu criticata all'epoca per non aver preso sul serio la scomparsa delle donne perché molte erano prostitute, tossicodipendenti o indigene. Pickton fu arrestato nel 2002.

Nel corso del processo durato 18 mesi, in aula la Corte aveva ascoltato i racconti raccapriccianti di come la polizia aveva trovato le teste e le mani di alcune donne nascosti nei secchi nella fatiscente fattoria dell’uomo, e le ossa nella stalla dei maiali. Fu rinvenuto il DNA e oggetti personali di sei donne a casa di Pickton. In totale, i resti o il DNA di 33 donne sono stati trovati nella sua fattoria a Port Coquitlam, nella Columbia Britannica. Pickton si era anche vantato con un agente di polizia sotto copertura di aver ucciso 49 donne.

(Unioneonline/s.s.)

