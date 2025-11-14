Tragico incidente nel quartiere di Ostermalm, nel centro di Stoccolma, dove un bus di linea a due piani si è schiantato contro una pensilina.

Sul posto sono giunte numerose ambulanze e un elicottero di soccorso. Secondo le prime informazioni, il conducente del mezzo — l’unico presente a bordo, poiché l’autobus non era in servizio — è stato fermato per essere ascoltato dagli investigatori. Tra le ipotesi al vaglio figura anche quella di un malore improvviso.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 15. Le operazioni di soccorso, concluse attorno alle 17, sono state coordinate dai vigili del fuoco. «L’autobus non era in servizio e a bordo c’era solo l’autista», ha confermato Mathias Häglund, comandante dei vigili del fuoco, citato da SVT, la tv pubblica svedese.

