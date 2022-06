Una bimba di 11 mesi, di origine italiana, è stata uccisa a Lione. All’asilo che frequentava, un’educatrice le ha fatto ingerire dell’acido muriatico perché stanca del suo pianto. La piccola, figlia di un uomo di Torre Boldone, nella Bergamasca, è stata subito soccorsa ma è morta in ospedale. La maestra, una 27enne, ha ammesso le sue responsabilità in un racconto dell’orrore: ha bagnato la bambina con un prodotto di quelli che si usano per disgorgare i lavandini e poi glielo ha versato in bocca. È stata arrestata per omicidio.

Secondo quanto ha riferito il suo avvocato, avrebbe agito per rabbia e non con intento omicida, insomma non si sarebbe resa conto delle possibili conseguenze del suo gesto.

