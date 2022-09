Come preannunciato nei giorni scorsi, l'amministrazione Biden ha approvato la vendita a Taiwan di armi per 1,1 miliardi di dollari.

Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85,6 milioni, oltre a 655,4 milioni per l'estensione di un contratto per la sorveglianza radar.

Un atto che inasprisce la tensione con Pechino, ormai altissima sin dalla visita della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi.

La Cina ha minacciato gli Usa di “contromisure” se non rinunceranno alla vendita di armi appena annunciata. “Adotteremo risolutamente le contromisure legittime e necessarie alla luce della situazione”, ha detto in una nota Liu Pengyu, portavoce dell’ambasciata cinese a Washington.

Pechino intanto continua ad inviare navi e portaerei nello Stretto di Taiwan.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata