L'aereo della Us Air Force con a bordo Nancy Pelosi per la sua missione in Asia è atterrato al Taipei Songshan Airport.

La speaker della Camera Usa è scesa dalla scaletta del Boeing C-40C ed è stata accolta dal ministro degli Esteri taiwanese Joseph Wu, secondo la diretta streaming voluta dallo stesso ministero. Pelosi è la prima speaker a visitare l'isola dopo quella del 1997 di Newt Gingrich.

La visita "della nostra delegazione a Taiwan – ha detto – onora l'incrollabile impegno dell'America nel sostenere la vivace democrazia taiwanese. Le nostre discussioni con la leadership di Taiwan riaffermano il nostro sostegno al nostro partner e promuovono i nostri interessi condivisi, incluso il progresso di una regione indo-pacifica libera e aperta".

"La nostra visita è una delle numerose delegazioni del Congresso a Taiwan e non contraddice in alcun modo la politica di lunga data degli Stati Uniti", ha aggiunto, ma non ci devono essere cambiamenti dello "status quo".

La situazione con la Cina intanto si inasprisce: la visita è “un'escalation della collusione tra Taiwan e Stati Uniti, che è di natura pessima e che ha conseguenze molto gravi". Si tratta, ha scritto in una nota l'Ufficio per gli affari di Taiwan del Comitato centrale del Pcc, "di una grave violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Cina, una grave violazione del principio della Unica Cina". La riunificazione "della madrepatria e il grande ringiovanimento della nazione sono entrati in un processo storico irreversibile. La madrepatria deve essere unificata e lo sarà".

E mentre la Casa Bianca ribadisce che la visita a Taiwan è un diritto di Pelosi la Cina annuncia esercitazioni intorno a Taiwan: l'Esercito popolare di liberazione (Pla) condurrà "importanti esercitazioni militari e attività di addestramento, comprese esercitazioni a fuoco vivo" da giovedì a domenica in sei aree marittime (di cui tre sul lato orientale dell'isola) per circondarla. Lo riferisce il Comando del teatro orientale, secondo una nota del suo portavoce, il colonnello maggiore Shi Yi.

