Massima prudenza della Nato e degli Stati Uniti d’America sul razzo che ha colpito ieri un villaggio nella Polonia orientale uccidendo due persone.

Il mondo ha tremato per qualche ora, ma in attesa che un’indagine approfondita chiarisca l’origine del missile, è per il momento scongiurata l’attivazione dell’articolo 5 della Nato che porterebbe inevitabilmente a una drammatica estensione del conflitto.

Joe Biden, dopo l’incontro d’emergenza a Bali con gli alleati, ha detto che è «improbabile» che il missile caduto in Polonia sia partito dalla Russia: «Questo – ha precisato – è dovuto all’analisi della traiettoria ma non voglio dire che si sia già completata una vera indagine sull’accaduto».

Di più, il Presidente Usa ai leader del G7 ha detto che secondo alcune indicazioni a colpire la Polonia orientale potrebbe essere stato un missile antiaereo proveniente dall’Ucraina, per la precisione un missile del sistema S-300.

Anche Erdogan invoca prudenza: «Non dobbiamo insistere sul fatto che il missile sia stato lanciato dalla Russia, sarebbe una provocazione», ha detto a Bali, ricordando le parola di Mosca che dice di «non avere nulla a che fare» ed evocando la possibilità di un «errore tecnico».

«Dobbiamo portare il prima possibile Russia e Ucraina al tavolo dei negoziati, la pace può arrivare solo dal dialogo, ci stiamo impegnando per questo, appena torno sarò al telefono con Putin», ha aggiunto il presidente turco.

Anche la Francia ha sollecitato «massima cautela», sottolineando che «identificare il tipo di missile non identificherà necessariamente chi c’è dietro».

In Polonia è stato allertato l'esercito ma lo stesso presidente Andrzej Duda ha detto che «non ci sono prove inequivocabili» su chi ha sparato il missile, sulla cui origine è stata aperta un’indagine.

E Mosca va all’attacco: le notizie circolare ieri sera, ha affermato il vice rappresentante permanente della Russia alle Nazioni Unite, Dmtry Polyansky, sono state un tentativo di «provocare uno scontro militare diretto tra la Nato e la Russia, con conseguenze per l’intero pianeta». Si tratta, ha aggiunto Polyansky, di una «provocazione del regime di Kiev».

I leader del G7 e della Nato hanno comunque condannato i «barbari attacchi missilistici che la Russia ha perpetrato martedì su città e infrastrutture civili ucraine», ribadendo il «fermo sostegno all’Ucraina di fronte alla continua aggressione russa».

«Abbiamo discusso – si legge nel comunicato – dell’esplosione avvenuta in Polonia, offriamo il nostro pieno sostegno e assistenza alle indagini in corso e rimaniamo in stretto contatto per determinare i passi successivi man mano che le indagini procedono».

