Joe Biden ammette di avere “due fucili” ma nonostante questo spinge per una stretta sulle armi. “Quello che voglio dire è che il Secondo emendamento non è assoluto”, afferma il presidente americano che deride l’idea dei repubblicani di armare gli insegnanti per aumentare la sicurezza nelle scuole.

“Ci sono motivi per cui le forze armate impiegano molto tempo ad addestrare qualcuno. Non è facile prendere un fucile o una pistola e far esplodere il cervello a qualcuno”, sottolinea.

Anche oggi diverse manifestazioni si sono tenute nelle maggiori città americane, con il movimento contro le armi che si è rafforzato in seguito alla drammatica strage di Uvalde, in Texas, dove sono stati uccisi 19 bambini e due insegnanti in una scuola elementare.

“Continuate a manifestare”, è l’appello lanciato da Biden, che si è detto “moderatamente ottimista” sulle trattative in corso per trovare un compromesso sulla riforma delle armi.

Un gruppo bipartisan è al lavoro per trovare un’intesa, secondo il Presidente il Congresso deve “vietare le armi d’assalto, rafforzare i controlli e rimuovere l'immunità per i produttori di armi”.

“Non possiamo deludere ancora una volta gli americani”, ha detto.

