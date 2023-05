«Il Governo italiano è fortemente impegnato nella realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca per l'osservazione delle onde gravitazionali, l'Einstein Telescope, a Sos Enattos, in Sardegna, che grazie al bassissimo rumore sismico e antropico è uno dei luoghi più "silenziosi" d'Europa».

Lo ha detto la ministra dell'Università e la Ricerca Anna Maria Bernini durante la Ministeriale del G7, nella sessione dedicata alla Cooperazione internazionale in ambito Scientifico e Tecnologico che si è tenuta a Sendai, in Giappone, dove ha sostenuto che «l'Italia vuole rafforzare la collaborazione in seno al G7 con l'obiettivo di rendere le grandi infrastrutture di ricerca nazionali degli Stati membri più internazionali e interconnesse».

Le miniere di Lula salgono quindi alla ribalta mondiale: «Qualora ET fosse costruito in Italia», ha aggiunto in Giappone la rappresentante del Governo Meloni, «sarebbe in grado di operare quale hub internazionale per lo sviluppo della ricerca sulle onde gravitazionali coinvolgendo scienziati ed esperti da tutto il mondo e promuovendo l'avvio di programmi congiunti con altre infrastrutture di ricerca nazionali ed internazionali», ha concluso.

