Un’imbarcazione è naufragata al largo di Porto Rico, almeno 11 sono le vittime.

Secondo le autorità americane a bordo si trovavano migranti clandestini. L’incidente è avvenuto a circa 16 chilometri dall’isola Desecheo dove un aereo della polizia di frontiera ha avvistato il battello capovolto e gli occupanti finiti in mare, portando in salvo 31 persone. Dalle prime informazioni non indossavano giubbotti di salvataggio.

Sono in corso ulteriori accertamenti.

