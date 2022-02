A due giorni dall’avvio delle “operazioni militari speciali” della Russia in Ucraina, l’esercito russo è entrato a Kiev. Fin dalla notte nella capitale si sentono esplosioni e pesanti colpi di mitragliatrice. La Russia sostiene di aver preso di mira infrastrutture militari ucraine con missili da crociera. Ma, come si vede nelle immagini diffuse dalla polizia di Kiev, è stato colpito da un missile anche un edificio residenziale.

"Questa notte lanceranno un assalto – aveva detto poche ore fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky -. ll nemico userà tutto il suo potere su tutti i fronti per spezzare la nostra difesa. Adesso si decide il destino dell'Ucraina. Questa sarà la notte più difficile. Il nemico procederà. La notte sarà molto dura, ma l'alba arriverà". Il leader ucraino ha rifiutato l’offerta americana di lasciare il Paese: "La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio".

Quindi l’appello alla popolazione: “Non deponete le armi, difendete Kiev”. "Non credete alle fake news, sono ancora qui", continua mentre passeggia nel distretto governativo di Kiev, "giurando di continuare a combattere".

La capitale per il momento resiste: un primo assalto dell'esercito russo, hanno dichiarato le forze ucraine, è stato “respinto” contro una delle loro postazioni su Victory Avenue, una delle principali arterie.

La diretta:

Ore 14 – Kiev, assalto ai treni

La stazione centrale di Kiev è presa d'assalto da chi ha deciso di lasciare la capitale ucraina. I treni sono gratuiti, ma a servizio limitato. Sui convogli stracolmi c'è chi non ha neppure una direzione prestabilita: c’ chi corre in stazione e sale sul primo treno in partenza da Kiev, assediate dalle truppe russe.

Ore 13.20 – La Russia chiude ai voli da Stati Nato a Est

La Russia ha chiuso il proprio spazio aereo alle compagnie di Bulgaria, Polonia e Repubblica Ceca. Lo rende noto l'agenzia dell'aviazione russa, citata dalla Tass.

Ore 13 – Imposto il coprifuoco alle 17 – Il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, ha annunciato il coprifuoco in città dalle 17 alle 8 "per una più efficace difesa della capitale e per la sicurezza dei suoi abitanti". In un messaggio su Telegram, il primo cittadino aggiunge che il provvedimento resterà in vigore fino alla mattina del 28 febbraio. "Tutti i civili che saranno trovati in strada - conclude - saranno considerati membri del gruppo di sabotaggio del nemico".

Ore 12.30 – Zelensky: “Infranti i piani russi, nessun 'burattino' a Kiev” – "Gli occupanti volevano bloccare il centro del nostro Stato e mettere i loro burattini qui come a Donetsk. Abbiamo infranto i loro piani". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando alla nazione in un videomessaggio.

Ore 12.00 – Draghi a Zelensky: “Forniremo assistenza per difendervi” – Il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una telefonata al presidente dell'Ucraina ha detto che l'Italia "fornirà all'Ucraina assistenza per difendersi". Lo riferisce Palazzo Chigi. "I due presidenti hanno concordato di restare in stretto contatto nell'immediato futuro", si spiega. Ed è stato chiarito anche il malinteso di ieri sull’appuntamento telefonico mancato.

Ore 11.45 – Bloccata una nave russa – Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni imposte dall'Ue contro Mosca, è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). Lo ha detto all'Afp la prefettura marittima. La barca di 127 metri, intercettata dalla dogana al largo di Honfleur durante la notte da venerdì a sabato, è "fortemente sospettata di essere legata agli interessi russi presi di mira dalle sanzioni", ha precisato Véronique Magnin, responsabile regionale delle comunicazioni della prefettura marittima.

Ore 11.15 – Kiev: “198 morti tra cui 3 bambini da inizio invasione” – "Il bilancio delle vittime finora dell'invasione russa dell'Ucraina è di almeno 198, tra i quali tre bimbi". Lo ha reso noto il ministero della salute ucraino, secondo quanto riporta il Guardian.

Ore 10.40 – Zelensky: “Draghi vuole la Russia fuori da Swift” – "Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l'uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue". Lo scrive su Twitter il presidente ucraino Zelensky. Il sistema circolatorio delle transazioni commerciali internazionali Swift, acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, è una delle opzioni a disposizione dell'Occidente se volesse andare alla guerra finanziaria con Putin.

Ore 10.15 – Il sindaco di Kiev: “Russi respinti ma aumenteranno gli attacchi aerei” – "L'esercito russo non è entrato in città", ma "sono previsti più attacchi aerei". Lo ha detto il sindaco di Kiev Vitalii Klitschko, rivolgendosi poi ai cittadini: "Rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite".

Ore 9.15 – Zelensky: “Decidere sull'adesione dell'Ucraina all’Ue” – "È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull'adesione dell'Ucraina all’Ue. Ho discusso" con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel "l'ulteriore assistenza efficace e l'eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero". Lo ha scritto questa mattina in un tweet il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.

Ore 8.45 – Mosca: “Colpite 821 infrastrutture militari” – Le forze armate russe hanno colpito la notte scorsa "un totale di 821 obiettivi di infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar", ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Lo riporta la Tass.

Ore 8.15 – Macron: “La guerra sarà lunga” – "Questa guerra durerà a lungo" e "dobbiamo prepararci": lo ha detto oggi il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una visita alla Fiera dell'agricoltura.

Ore 8 – Allerta raid a Kiev – Nuova allerta raid aerei a Kiev, con la richiesta alla cittadinanza di correre nei rifugi. È l'ennesimo allarme dopo una notte di forti combattimenti e il continuo ruggire delle esplosioni, che si sono udite sempre più vicine al centro della città. Anche verso l'alba si sono sentiti dei colpi, forse di mortaio, provenire da est, nella zona dell'aeroporto di Zhulyany.

Ore 7.30 – Zelensky: “Armi e munizioni stanno arrivando” - "Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con Macron – il tweet del presidente ucraino Zelensky -. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando!".

Ore 7 – Onu: “Oltre 100mila ucraini in fuga” – Circa 100.000 ucraini hanno lasciato le loro case e diverse migliaia sono fuggite all'estero per sfuggire all'invasione russa. Lo affermano fonti Onu, su dati al 24 febbraio. Oltre 100.000 ucraini sono stati costretti a lasciare le loro case e sono sfollati all'interno del Paese, mentre diverse migliaia si sono dirette verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania. Nei giorni successivi all'invasione sono stati segnalati pesanti ingorghi sulle strade in direzione ovest con migliaia di persone che hanno continuato a lasciare le loro case.

