Al via a Bali, in Indonesia, il G20 dei ministri degli Esteri.

Presenti il segretario di Stato americano Antony Blinken e e anche il capo della diplomazia russa Serghei Lavrov.

In agenda la crisi alimentare, le tensioni sull'energia e, ovviamente, l’offensiva militare di Mosca in Ucraina.

Alla vigilia del vertice, il monito del leader russo Vladimir Putin: "La guerra in Ucraina è appena cominciata, perché non abbiamo ancora iniziato a fare le cose sul serio". E, dallo Zar, un nuovo avviso all’Occidente, che continua a dare armi e sostegno politico ed economico al governo di Kiev: “Se vogliono sconfiggerci sul campo, ci provino".

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video)

Ore 9.26 – Russi avanzano verso Bakhmut

Le truppe russe stanno avanzando nella direzione di Bakhmut, nella regione orientale del Donetsk, allo stesso tempo l'esercito ha respinto attacchi nelle direzioni di Kharkiv e Slavyan. Lo afferma lo Stato maggiore di Kiev nel report del mattino, citato da Ukrainska Pravda.

***

Ore 9.14 – Blinken: “Il mondo in coro dice: stop alla guerra”

"Quello che abbiamo sentito oggi è un forte coro da tutto il mondo, non solo dagli Stati Uniti, ma da tutto il mondo sulla necessità di porre fine all'aggressione in Ucraina", ha detto il Segretario di Stato americano Antony Blinken ai giornalisti a margine del vertice

ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali.

***

Ore 8.45 – Zelensky: “In Crimea tornerà la bandiera ucraina”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto convinto che la bandiera del Paese tornerà a sventolare nella Crimea occupata dai russi, così come ora sventola sull'Isola dei Serpenti. Lo ha affermato nel video "One minute. Un pensiero" pubblicato su Instagram, riporta Ukrinform.

***

Ore 8.30 – 500 militari Azov imputati per crimini di guerra

Oltre 500 membri del battaglione Azov, fatti prigionieri dalle forze russe, sono imputati in

procedimenti penali per crimini di guerra. Lo riporta la Tass, precisando che tra di loro ci sono anche i miliziani catturati nello stabilimento Azovstal di Mariupol e quelli di altre

formazioni volontarie armate ucraine. I procedimenti penali sono stati avviati dalle autorità giudiziarie della Repubblica popolare di Donetsk.

***

Ore 8 – Grano, Mosca pronta a trattare

La Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del grano ucraino: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, a margine del vertice ministeriale degli Esteri del G20 in corso a Bali, in Indonesia. Lo riporta la Tass.

***

Ore 7 – G20, l’Indonesia lancia un appello per la pace

L'Indonesia, alla presidenza di turno del G20, ha lanciato un appello per la fine della guerra in Ucraina aprendo i lavori della ministeriale degli Esteri alla presenza del capo della diplomazia russa Serghei Lavrov e del segretario di Stato americano Antony Blinken. "È nostra responsabilità porre fine alla guerra prima o poi e risolvere le nostre divergenze al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia", ha affermato il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi, in un intervento trasmesso in streaming.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata