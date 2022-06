Avanzano in Ucraina le truppe russe tanto che, ad oggi, quasi il 60 per cento dell’oblast di Zaporizhzhia è occupato dai militari di Mosca secondo quanto ha detto il governatore della regione, Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent, il quale ha spiegato che sono stati distrutti oltre 2.700 siti infrastrutturali nell’area e 77 tra città e villaggi sono senza elettricità.

Prosegue però l’impegno internazionale per mettere fine al conflitto cominciato il 24 febbraio scorso. L’amministrazione Usa ha confermato di sostenere gli sforzi di alleati e partner – e tra questi l’Italia – per fermare i combattimenti e invitare Ucraina e Russia al cessate il fuoco.

Gli stessi Stati Uniti hanno allertato 14 Paesi, soprattutto africani, in relazione al fatto che navi russe piene di quello che è stato definito “grano ucraino rubato” potrebbero essere dirette verso di loro. Il dilemma si sintetizza su due punti: beneficiare di possibili crimini di guerra e dare un dispiacere al potente alleato occidentale o rifiutare il grano a buon mercato in un periodo in cui il suo prezzo sta impennandosi e centinaia di migliaia di persone sono affamate.

In particolare sono stati identificati per nome tre cargo russi sospettati di trasportare il grano. Secondo Washington, Mosca avrebbe rubato fino a 500mila tonnellate per un valore di 100 milioni di dollari.

(Unioneonline)

(QUI tutte le notizie sulla guerra)

(QUI tutti i video del conflitto)

La giornata di ora in ora:

Ore 10 – Esplosioni a Mykolaiv e Kherson

Esplosioni sono state udite questa mattina a Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Alexander Senkevich, che ha invitato la popolazione ad andare nei rifugi. Lo riporta l'agenzia Unian. Questa mattina anche i residenti della vicina Kherson, già occupata dai russi, sono stati svegliati da esplosioni.

***

Ore 8.37 – Mosca, villaggio di confine russo colpito di nuovo da Kiev

Il villaggio russo di Tyotkino – nella regione di Kursk, al confine con l'Ucraina - è stato bombardato di nuovo questa mattina con colpi di mortaio che hanno danneggiato un ponte, senza provocare feriti o vittime: lo ha reso noto il governatore della regione, Roman Starovoit, secondo quanto riportano le agenzie di stampa russe. È la seconda volta che Tyotkino viene attaccato dalle forze ucraine, scrive la Tass: era già stato preso di mira lo scorso 21 maggio.

***

Ore 8.19 – Kiev, 31.250 soldati russi uccisi dall'inizio della guerra

Sono circa 31.250 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev. Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 103 giorni di conflitto si registrano anche 213 caccia, 176 elicotteri e 551 droni abbattuti. Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.386 carri armati russi, 690 pezzi di artiglieria, 3.400 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 125 missili da crociera e 13 navi.

© Riproduzione riservata