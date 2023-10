Lo spettro del terrorismo islamista torna ad aggirarsi per l’Europa. E, con esso, quello dell’Isis, lo Stato islamico che negli anni scorsi ha seminato morte in numerose nazioni del Vecchio continente e non solo.

Proprio l’Isis ha rivendicato l’attentato messo a segno l’altro ieri in Belgio, a Bruxelles, nel quale sono morti due cittadini svedesi.

«Un combattente dello Stato islamico ha attaccato due cittadini svedesi – si legge in un comunicato pubblicato da Amaq, il network del gruppo terroristico. Nella nota si aggiunge che «la Svezia è finita nel mirino perché presente nella Coalizione contro l'Isis».

Il combattente cui si fa riferimento è Abdesalem Lassoued, cittadino tunisino, arrivato sul territorio Ue approdando a Lampedusa nel 2011 a bordo di un barchino. Successivamente aveva raggiunto proprio la Svezia, da dove era stato espulso.

