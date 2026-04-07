Artemis II, dallo spazio uno scatto speciale: l'immagine della Terra che tramonta dietro l'orizzonte della LunaÈ la prima foto dal “dark side of the Moon”, il lato nascosto del satellite, postata anche dalla Casa Bianca insieme all'eclissi
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Uno scatto inedito, “rubato” da una prospettiva tanto insolita quanto straordinaria: È la prima foto scattata dal “dark side of the Moon”, ovvero il famoso lato oscuro della Luna, condivisa sui social anche dalla Casa Bianca. L’immagine, ripresa durante lo storico sorvolo delle scorse ore della missione Artemis II, mostra la Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare. Ma non è l’unica: un’altra foto mozzafiato mostra invece l'eclissi vista dalla navetta Orion.
L'immagine destinata a diventare il simbolo della missione Artemis II (e già scelta dalla Nasa per i suoi profili social) è la foto della Terra che tramonta dietro l'orizzonte lunare, il cosiddetto “Earthset”, una vista simile ma diversa rispetto alla storica immagine della Terra che sorge sull'orizzonte lunare (“Earthrise”) scattata dalla missione Apollo 8. «L'umanità, dall'altro lato. Prima foto dal lato nascosto della Luna. Scattata da Orion mentre la Terra si immergeva oltre l'orizzonte lunare», si legge nel post della Casa Bianca.
L'altra immagine mostra la Luna vista da Orion mentre eclissa il Sole. «Eclissi totale, oltre la Terra. Dall'orbita lunare, la Luna eclissa il Sole, rivelando uno spettacolo che pochi nella storia dell'umanità hanno mai potuto ammirare", commenta la Casa Bianca.
(Unioneonline)