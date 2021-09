E' stato arrestato alla periferia di Parigi lo zio di Saman Abbas, Danish Hasnain, tra i parenti accusati dell’omicidio della 18enne scomparsa dal 30 aprile scorso da Novellara, nella Bassa Reggiana.

L’uomo, 33 anni, è stato bloccato dalla polizia francese, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, rintracciato in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Reggio Emilia.

Secondo il fratellino di Saman – mai stata ritrovata ma secondo gli inquirenti assassinata per essersi ribellata a un matrimonio forzato in patria – sarebbe stato proprio lo zio Danish a ucciderla.

L’ARRESTO – Hasnain, a quanto si apprende, si trovava in un appartamento assieme ad altri connazionali estranei alla vicenda di Saman. E’ stato individuato grazie all’utilizzo di alcuni profili social, con utenze a lui non riconducibili. Quando è stato controllato, non aveva documenti con sé ma sarebbe stato riconosciuto e quindi tradito da un neo sul volto.

GLI ALTRI INDAGATI – Restano latitanti altri tre parenti indagati: i genitori della ragazza, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, fuggiti in Pakistan; e un cugino, Nomanulhaq Nomanhulaq, ricercato in Europa.

Un altro cugino, Ikram Ijaz, è in carcere a Reggio Emilia dopo essere stato catturato in Francia e consegnato alle autorità italiane lo scorso 9 giugno.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

© Riproduzione riservata