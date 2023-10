Non c’è pace per Harvey Weinstein, l’ex re dei produttori di Hollywood già finito sotto accusa per molestie a numerose star del cinema.

L’ultima causa nei suoi confronti è quella intentata dall'attrice Julia Ormond, che lo accusa di averla aggredita sessualmente nel 1995 dopo una cena di lavoro.

Nell'azione legale l'attrice – celebre, tra gli altri, per i ruoli in “Vento di passioni” accanto a Brad Pitt e ne “Il primo cavaliere” con Richard Gere e Sean Connery – ricorda che Weinstein è arrivato nella sua abitazione e l'ha costretta ad avere un rapporto sessuale orale. Ormond aggiunge di aver denunciato l'accaduto ai suoi agenti, che le consigliarono il silenzio.

La causa, riportano i media americani, riguarda anche la Creative Artists Agency, Miramax e Walt Disney.

(Unioneonline/l.f.)

