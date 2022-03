Una guerra sporca, sempre più sanguinosa per i civili e i giornalisti. Sono cinque i reporter uccisi a venti giorni dall'inizio del conflitto ucraino, decine i feriti e gli attacchi registrati in ogni parte del Paese.

Il timore è che gli operatori dell'informazione non siano più vittime “casuali”, ma bersagli scelti dalle forze occupanti per far crescere il panico tra la popolazione e lasciare campo libero alla propaganda.

"Riteniamo che ormai i giornalisti vengano deliberatamente presi di mira allo scopo di creare terrore e di impedire che emerga la verità. Non si tratta di errori", ne è sicuro il segretario della Federazione Europa dei Giornalisti (Efj), Ricardo Gutierrez.

Gli ultimi a perdere la vita sono stati il cameraman irlandese della Fox News Pierre Zakrzewski, veterano dei conflitti (è stato in Iraq e Afghanistan), e la sua giornalista ucraina Alexandra Kuvshinova, colpiti mentre erano in auto vicino al villaggio di Gorenki, nei pressi di Kiev, sulla strada per Irpin. Insieme a loro c'era anche il corrispondente dell'emittente Benjamin Hall, rimasto ferito in modo grave e sottoposto a diverse operazioni.

Nell'area attorno della capitale sono morti anche il cameraman Yevhen Sakun, vittima dell'attacco missilistico alla torre della tv a inizio mese, e il giornalista e videoreporter americano Brent Renaud, già collaboratore del New York Times, colpito durante i combattimenti a Irpin, probabilmente da soldati russi. Ha perso la vita durante i combattimenti vicino a Mykolayiv, invece, l'altro reporter ucraino Viktor Dudar.

Almeno 35 i giornalisti feriti secondo la responsabile per i diritti umani del parlamento ucraino, Lyudmila Denisova. "Gli occupanti stanno combattendo contro la copertura obiettiva dei loro crimini di guerra: stanno uccidendo e sparando sui giornalisti", ha detto.

Reporter Sans Frontieres ha aperto a Leopoli il Centro per la libertà di stampa e ha avviato la distribuzione di elmetti e giubbotti antiproiettile. In Italia oggi la Camera ha approvato all'unanimità un emendamento al dl Ucraina che consente ai cronisti ed ai foto cine operatori che documentano la guerra di acquistare giubbotti ed elmetti, in deroga ai divieti in vigore.

"La situazione per i giornalisti in Ucraina si fa ogni giorno più drammatica, siamo molto preoccupati - sottolinea Gutierrez -. Sono crimini di guerra quelli perpetrati nei confronti dei reporter e di tutti i civili. Per questo chiediamo l'istituzione di un Tribunale speciale per i crimini commessi in Ucraina".

