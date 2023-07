Il ministero della Salute ucraino ha diffuso le indicazioni ai cittadini su come comportarsi per difendersi da eventuali radiazioni se dovesse verificarsi un incidente nucleare.

Sale l’allarme intorno alla centrale nucleare con Mosca e Kiev che si accusano a vicenda.

Ieri Zelesnky ha detto a Macron che le truppe russe stanno preparando «pericolose provocazioni». Oggi il presidente ucraino ha scritto su Twitter che «l’esercito russo, secondo informazioni della nostra intelligence, ha collocato oggetti simili ad esplosivi sul tetto di diverse unità di potenza della centrale nucleare. Forse per simulare un attacco, forse per qualche altro scenario. In ogni caso, il mondo vede che l’unica fonte di pericolo per la centrale è la Russia».

Il vice ministro della Difesa Hanna Malyar, ha detto di ritenere che per Mosca un attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia - da attribuire agli ucraini - è uno «strumento per raggiungere obiettivi militari e ribaltare le sorti della guerra a suo favore».

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha invece lanciato un allarme sul rischio «molto alto» di un «sabotaggio del regime di Kiev alla centrale di Zaporizhzhia».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata