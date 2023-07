«Ho avvertito Emmanuel Macron che le truppe di occupazione stanno preparando pericolose provocazioni alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Abbiamo concordato di tenere la situazione sotto il massimo controllo insieme all'Aiea»: lo ha detto il presidente ucraino Volodymir Zelensky durante un colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron.

Colloquio che Zelensky ha definito «utile». «L' ho ringraziato per un grande lotto di veicoli corazzati, il trasporto medico tanto necessario, carri armati leggeri aggiuntivi e sistemi di difesa aerea. Abbiamo anche discusso in dettaglio la situazione in Russia e sul campo di battaglia. Dopo le azioni di Prigozhin, il mondo intero ha visto che la Russia non ha spazio di manovra sul campo di battaglia. Al contrario, per noi si sta aprendo una finestra di opportunità. Dobbiamo agire con decisione sia militarmente che politicamente. Pertanto, è molto importante che il Vertice di Vilnius sia efficace».

Su Zaporizhzhia Mosca rispedisce al mittente le accuse e fa sapere che i russi stanno mettendo in campo misure «di massima protezione alla centrale nucleare dopo aver ricevuto informazioni di un possibile attacco ucraino all’impianto».

«Si stanno adottando misure di massima protezione, ma non possono essere rivelate», ha riferito Renat Karchaa, consigliere del direttore generale della russa Rosenergoatom a Interfax.

(Unioneonline/L)

