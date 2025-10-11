medioriente
11 ottobre 2025 alle 10:16aggiornato il 11 ottobre 2025 alle 10:20
Accordo di pace, verso la liberazione degli ergastolani palestinesi: primi trasferimentiL'Idf ha iniziato a spostare i prigionieri, verranno rilasciati da diverse prigioni
L'Idf ha iniziato a trasferire i prigionieri di sicurezza palestinesi che verranno rilasciati nell'ambito dell'accordo di pace di Trump: lo afferma la tv pubblica israeliana Kan.
I detenuti saranno rilasciati da diverse prigioni: quelli rilasciati a Gaza o deportati attraverso il valico di Rafah sono stati trasferiti al carcere di Ketziot, mentre quelli che saranno rilasciati in Cisgiordania, 100 secondo le stime, saranno trasferiti al carcere di Ofer.
(Unioneonline)
