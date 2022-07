Aggressione mortale sull’isola di Gotland, in Svezia, durante una convention politica.

Nel corso dell’evento un uomo di circa 30 anni ha accoltellato una donna, prima di essere bloccato e arrestato.

La donna, di circa 60 anni, colpita in pieno petto, è stata trasportata in ospedale, ma non è sopravvissuta.

Da quanto si apprende, l’accoltellatore sarebbe un militante neonazista, appartenente al gruppo Nordic Resistance Movement.

A fermarlo, consentendo l'arresto, è stato un pensionato di 69 anni, Lars Reuterberg, che così ha raccontato quanto accaduto: "Ho sentito qualcuno gridare ‘fermatelo!’. L'ho visto, pensavo avesse scippato una borsetta o qualcosa del genere. Non era grosso, non era certo un bodybuilder, quindi ha fatto finta di nulla per un po'. Poi quando mi è passato vicino, l'ho spintonato con forza".

Sull’aggressione indaga la polizia.

