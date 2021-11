Venerdì a Caprino Veronese è in programma il funerale di Francesca Mannu, la 20enne originaria di Sennori travolta la settimana scorsa lungo la provinciale 29. La giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando una BMW X5 l’ha investita proiettandola contro un’altra macchina che viaggiava in direzione opposta.

Subito soccorsa, Francesca è stata portata d’urgenza all’ospedale veronese di Borgo Trento dove è morta dopo tre giorni di agonia.

I genitori Pietro e Andreana, distrutti dal dolore come tutta la famiglia, hanno deciso di esaudire una volontà che la figlia aveva espresso e hanno autorizzato l’espianto e la donazione degli organi.

Sulla vicenda è stato aperto un procedimento penale per omicidio stradale e il conducente della Bmw è indagato. Il sostituto procuratore non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia, ma potrebbe affidare una perizia cinematica per ricostruire quanto accaduto. La famiglia di Francesca si è affidata allo Studio3A-Valore Spa che metterà a disposizione un proprio esperto come consulente tecnico di parte.

