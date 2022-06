“Non deve mai mancare il coraggio alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della castità, per quanto ciò sia ormai in diretto contrasto con la mentalità comune”.

Si legge nel documento del Dicastero per i laici che ha tracciato le nuove linee per la preparazione al matrimonio.

La Chiesa dunque non si rassegna: “Vale la pena di aiutare i giovani sposi a saper trovare il tempo per approfondire la loro amicizia e per accogliere la grazie di Dio. Certamente la castità prematrimoniale favorisce questo percorso”.

Infine la precisazione: “Anche nel caso in cui ci si trovasse a parlare a coppie conviventi, non è mai inutile parlare della virtù della castità”.

E' necessaria, sostiene il Vaticano, una educazione sessuale che orienti ad una “visione coniugale dell'amore”. Serve per disinnescare quelli che sono i due pericoli per i giovani: “Da un lato, il dilagare di una mentalità edonista e consumista che toglie loro ogni capacità di comprendere il significato bello e profondo della sessualità umana. Dall'altro, la separazione tra la sessualità e il 'per sempre' del matrimonio”.

