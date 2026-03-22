Nella notte è deceduta in ospedale Innsbruck la giovane italiana, ricoverata ieri in gravissime condizioni dopo la valanga in val Ridanna.

Si tratta di Laura Santino, 26 anni, residente Vestone, in provincia di Brescia. Sale così a tre morti e cinque feriti il bilancio della slavina che su Cima d'Incendio aveva coinvolto complessivamente 25 scialpinisti, che in quel momento si trovavano sul pendio.

L'allarme era stato lanciato alle 11.40. In quel momento numerose comitive si trovavano sul pendio della montagna con la sua vetta a 2.445 metri di quota, poco lontano da un'altra cima, il Tallone Grande.

La valanga, con un fronte di 150 metri e una lunghezza di alcune centinaia di metri, è partita in prossimità della cima e ha messo in moto praticamente l'intero pendio, che in quel punto è piuttosto ripido, coinvolgendo gli scialpinisti, la maggior parte fortunatamente è stata solo sfiorata e non inghiottita dalla massa nevosa.

(Unioneonline)

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