Entro domani è attesa una circolare del ministero della Salute su modalità e criteri di vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie e “le prime dosi sono state già spedite verso le regioni nelle quali si registra il maggior numero di casi".

Ad annunciarlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di “Timeline”.

“In totale arriveremo a 16.000 dosi disponibili, poi ne arriveranno altre attraverso il meccanismo di approvvigionamento europeo – ha aggiunto -. Non sarà in ogni caso una vaccinazione di massa come quella contro il Covid”.

In Sardegna finora i casi confermati sono due: l’ultimo a Sassari, il primo era un paziente dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

