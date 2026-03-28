Un ventisette  è stato denunciato dai carabinieri di Vicenza per spaccio di marijuana.

Il giovane, originario del Burkina Faso, è stato sorpreso a cedere uno spinello a un ventiquattrenne  moldavo proprio davanti all'ingresso della caserma dell'Arma di via Muggia, dove si era presentato  per ricevere una notifica.

Il personale di vigilanza ha notato il passaggio della “sigaretta” con la droga  e ha bloccato l'acquirente all'esterno. La perquisizione ha confermato il possesso dello spinello, risultato marijuana al narcotest.

Il ventisettenne, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato in stato di libertà. L’acquirente, a sua volta con precedenti, è stato segnalato alla prefettura di Vicenza come assuntore.

I carabinieri gli hanno anche ritirato la patente, avendo raggiunto la caserma in moto.

(Unioneonline)

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