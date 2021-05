E’ stato liberato grazie a un blitz della Polizia sull’autostrada A1 un uomo italiano sequestrato in provincia di Napoli a scopo di estorsione.

Due francesi di origine magrebina, sorpresi in auto assieme all’uomo rapito, sono stati arrestati con l’accusa di sequestro di persona. Su un terzo uomo, anch’egli magrebino, sono in corso accertamenti per chiarire la sua posizione nella vicenda.

L’episodio è avvenuto martedì, ma solo oggi la Questura di Terni ne ha dato notizia.

Alla sala operativa della Polizia stradale di Roma sono arrivate alcune segnalazioni sul rapimento, secondo cui i rapitori e il sequestrato erano a bordo di un’auto scura con targa francese diretta a Nord.

La Polizia stradale di Orvieto in tarda serata ha intercettato il veicolo segnalato, a bordo vi erano quattro persone. Subito gli agenti si sono accorti che era quello giusto, grazie all’evidente sollievo di uno degli occupanti dell’auto che – avvicinato da un agente – gli ha sussurrato di essere stato rapito.

La vittima dunque ha sporto denuncia raccontando i particolari del suo sequestro e riferendo che, con ogni probabilità, la ragione del gesto era da ricondurre a questioni di presunti crediti reclamati dai sequestratori.

Le successive indagini della Stradale di Orvieto, sotto il coordinamento della procura di Terni, hanno permesso di appurare che l'intenzione dei rapitori era quella di condurre il sequestrato in Francia per liberarlo solo una volta che fosse stato pagato il riscatto.

I sequestratori erano già inquisiti per rapine a mano armata, aggressioni contro le forze dell’ordine e fuga da una stazione di Polizia, le indagini hanno fatto emergere il loro spessore criminale, di caratura internazionale.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata