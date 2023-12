Suo fratello ne aveva denunciato la scomparsa il 30 agosto e la sua storia è finita anche a “Chi l’ha visto?”. Dopo mesi, il suo cadavere è stato ritrovato questa mattina in un una cantina del centro di Torino, in via San Massimo. Sul corpo i segni di alcune martellate. La vittima è Massimo Lodeserto, 58 anni.

Per la morte i carabinieri hanno fermato un uomo residente nello stabile, ora accusato di omicidio. Le indagini dei militari, iniziate quest'estate, hanno portato alla perquisizione nelle cantine e un cane dell'Arma ha fiutato il corpo. La cantina dov'è stato fatto il ritrovamento non appartiene al fermato, mentre la vittima – residente a Torino – viveva in un altro palazzo. Secondo i primi riscontri aveva indosso gli stessi abiti del giorno della scomparsa.

Lodeserto e il presunto omicida si frequentavano e alla base del gesto ci sarebbero dei motivi economici. Ancora in corso il sopralluogo della cantina e le verifiche del caso.

