Non solo nella scuola, sul fronte Green pass ci sono novità anche all’università.

Gli studenti sono obbligati a presentarsi in Ateneo con il certificato verde, spiega il ministro dell'Università Maria Cristina Messa. Ma a differenza dei docenti, per loro "il controllo sarà a campione", ha specificato al Corriere della Sera.

Il controllo "agli esami potrà farlo il professore o un suo delegato, prima dell'interrogazione”, aggiunge. Per i docenti e il personale universitario, invece “il controllo è uno a uno". Cosa succede allo studente senza certificato? "Lo fanno uscire" e "se dovessero esserci situazioni particolari, verranno segnalate alle autorità preposte".

Lo spirito delle norme sull’obbligo di green pass “è chiaro, è quello di insistere sul vaccino per tornare in presenza”.

Non tutti gli studenti però troveranno spazio in aula: "Le università potranno riaccogliere circa il 75 per cento dei loro studenti in presenza - afferma Messa -. Per i corsi più numerosi dovranno usare la didattica integrata con lezioni miste anche online".

