Protesta di Ultima Generazione questa mattina a Milano, dove un automobilista inferocito ha strappato uno striscione dalle mani di alcuni attivisti che hanno bloccato il traffico.

È accaduto in viale Lucania.

Gli attivisti si sono seduti sulle strisce pedonali con uno striscione tra le mani e diversi automobilisti sono scesi dalle auto per parlare con loro, mentre tanti altri hanno preferito attaccarsi al clacson. E non sono mancati come a Cagliari, dove è andata in scena una protesta simile, momenti di tensione.

«Durante la protesta, - scrivono in una nota gli attivisti di Ultima Generazione - alcuni automobilisti hanno insultato e provato a rimuovere i manifestanti di loro iniziativa. Un cittadino in moto ha persino rischiato di schiacciare la gamba di un manifestante pur di forzare il blocco. Le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo e hanno sgomberato la carreggiata».

«Gli eventi estremi causati dalla crisi climatica - ha dichiarato Alessandra nel corso della protesta - sono ovunque e sempre più frequenti: a Milano abbiamo visto il nubifragio di luglio che ha provocato la caduta di alberi che hanno fermato la città per settimane e distrutto numerose macchine, e sempre qui due settimane fa mezzo metro d'acqua ha bloccato tutta la zona Niguarda. Chiediamo al governo azioni concrete, subito».

A Milano l'ultima protesta di Ultima Generazione risaliva a poco meno di un mese fa. Il 16 ottobre gli attivisti avevano bloccato il traffico tra viale Scarampo e viale Eginardo, in zona Portello a Milano. Anche in quell'occasione alcuni automobilisti erano scesi dall'auto per provare a forzare il blocco, ed è poi dovuta intervenire la polizia per far riprendere la circolazione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata