Uccisa a coltellate in casa.

E’ successo a Roma, in via Federico Guarducci, in zona Portuense.

Stando alle prime ricostruzioni l’allarme è scattato perché la vittima, una 44enne di nazionalità colombiana, si è affacciata al balcone, sporca di sangue, urlando e chiedendo aiuto.

I vicini hanno chiamato la polizia, ma quando gli agenti sono arrivati sul posto la donna era già morta. L’arma del delitto un coltello da cucina.

La polizia ha bloccato il compagno, un connazionale di 67 anni. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato San Paolo.

